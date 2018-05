Capri, arrestato latitante siciliano: era nell'equipaggio alla Rolex Cup

Domenica 20 Maggio 2018, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I poliziotti del commissariato di Capri hanno arrestato P.M., 45 enne siciliano, ricercato dal 2010 per mandato di cattura internazionale ai fini estradizionali dall'autorità tunisine per i reati di associazione a delinquere dedita all’immigrazione clandestina, sequestro di persona ai danni di minori e frode.L’arresto è stato possibile grazie alle informazioni fornite dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.Infatti, i poliziotti a termine di un’attività investigativa e coordinata con il Servizio Centrale, sono riusciti a scovare P.M. sul territorio isolano, in quanto membro di uno degli equipaggi impegnati alla Rolex Sailing Capri Week 2018 svoltasi nelle acque di Capri e con la premiazione avvenuta in piazzetta ieri sera.