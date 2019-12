Capri, al via a febbraio i lavori per la piazzola Damecuta per l'eliambulanza

Inizieranno a febbraio i lavori di adeguamento della piazzola Damecuta, sull'isola di Capri, destinata all'0elisoccorso. È quanto emerso dal tavolo di confronto permanete sui bisogni di salute di Capri, convocato dalla Asl Napoli 1 centro. La relazione tecnica e il cronoprogramma relativo ai «Lavori di adeguamento dell'elisuperficie di Damecuta per lo svolgimento di operazioni Hems notturne» sono stati illustrati nel corso della riunione dal sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa. I lavori dureranno, secondo quanto spiegato, «32 giorni solari e consecutivi». Nel frattempo che la piazzola per l'eliambulanza sia pronta, per lo svolgimento di operazioni Hems notturne, l'Aeronautica Militare (nono Stormo Ufficio Comando Grazzanise) continuerà a rendere disponibile l'uso della piazzola Damecuta. Per consentire che il Servizio 118 possa essere svolto con efficienza ed efficacia, è stato richiesto al direttore della direzione generale Tutela della Salute della Regione Campania, di confermare il «servizio di elisoccorso notturno presso la Base Hems dell'Ospedale del Mare con un elicottero che abbia caratteristiche adatte al volo con ogni tempo e visori notturni» almeno fino al completamento dei lavori.



«Quando c'è in ballo la salute si deve essere determinati e concreti e non si possono accettare speculazioni o strumentalizzazioni - ha commentato Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 - Ritengo che la strada del confronto sia la migliore possibile, per questo continuo a partecipare in prima persona al Tavolo». «Siamo i primi a voler affrontare le difficoltà - ha sottolineato - e sono soddisfatto del clima di grande collaborazione che anima ogni incontro, anche grazie alla serietà con la quale sono intervenute le amministrazioni comunali e l'Aeronautica Militare».



Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha evidenziato «l'importanza che Capri sia servita dal Servizio 118 con eliambulanza» e si è detto «soddisfatto della soluzione messa in campo dalla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale che garantisce, allo stato, il Servizio 118 con eliambulanza con funzionamento h24». Il maggiore Antonio Auletta ha confermato la «disponibilità all'uso della piazzola Damecuta così come a tutt'oggi resa nei limiti, espressi dall'Enac sia nel novembre 2017 sia nel luglio 2018».