Capri: frana il costone di via Pizzolungo, stop alla scalinata per l'Arco naturale

Ultimo aggiornamento: 20:58

Uno smottamento di terriccio lungo il costone di, che sostiene la scalinata che conduce all’, ha portato il Comune di Capri ad interdire l’accesso ad uno dei più bei sentieri dell’isola. L’episodio, che è accaduto durante la scorsa notte, è stato messo immediatamente a conoscenza del Sindaco Marino Lembo che ha inviato sul posto con urgenza una squadra di operai e tecnici per effettuare il sopralluogo. Una minuziosa verifica che ha messo in luce il pericolo che incombeva mettendo a rischio chi si avventurava per una passeggiata lungo il sontuoso percorso, oltreche vanno da Casa Romita, una delle straordinarie dimore costruite dai Cerio nel secolo scorso, fino alla Grotta di Matermania, la caverna sacra dedicata a Nitra venne consacrata alla divinità Cibele dea della natura, degli animali e dei luoghi salvatici, in cui effettuavano riti sacrificali in onore della dea offrendo a Nitra animali sgozzati all’instante.I tecnici hanno immediatamente provveduto a transennare la zone e vietare l'accesso alla strada nel tratto che va da Villa Romita fino alla Grotta di Matermania. Sarà impossibile quindi agli appassionati della passeggiata, sia turisti che capresi, fino al compimento dei lavori di messa in sicurezza, poter godere di quella vista straordinaria, che affaccia su Villa Malaparte e tanto affascina capresi e turisti che vengono da ogni parte del mondo. Lo smottamento ha provocato poi il cedimento strutturale al di sotto della scalinata e quindi il Comune ha provveduto ad installare segnaletiche di divieto di transito già nelle zone che portano a quel percorso da Fuorlovado alla Piazzetta di Tragara, Via Matermania. Tre strade che incrociandosi tra loro portano alla zona oggetto oggi di chiusura. Domani, anche se domenica, ci sarà un ulteriore sopralluogo per consentire lavori urgenti per mettere in sicurezza il costone ed impedire il crollo della scala che si arrampica lungo il pendio per oltre 400m.«Stamane appena ho appreso del cedimento di alcuni scalini subito dopo la Grotta di Matermania , che risultano particolarmente pericolosi per chi transita in quanto si e’ verificato lo smottamento del terreno sottostante gli stessi scalini - dichiara il sindaco- ho disposto la chiusura della strada in quel tratto , attivando immediatamente l’intervento in somma urgenza in modo da eliminiare il pericolo nel giro di pochi giorni e riaprire la strada . Voglio ricordare che il risanamento di via Pizzolungo, per anni abbandonata,gia’ rientra nel programma a breve dei lavori pubblici di questa amministrazione».