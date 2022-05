Capri, gommone contro gli scogli a Capo Tiberio: 4 stranieri in mare

Incidente in mare a Capri nel tardo pomeriggio. L’allarme è stato dato da un diportista che intorno alle 15 ha allertato la sala operativa della Guardia Costiera di Capri segnalando di aver avvistato un gommone in difficoltà. Immediatamente è partita da Marina Grande la motovedetta CP 858 della Capitaneria di Porto che ha fatto rotta verso Capo Tiberio, punto dove era stato segnalato l’incidente.

Si trattava di un gommone che era stato noleggiato a Marina Grande e che nel corso della navigazione è finito sul costone di roccia provocando uno squarcio nella fiancata dell’imbarcazione. Catapultati in mare gli occupanti dell’imbarcazione, due coppie di fidanzati di nazionalità americana/canadese che erano giunte a Capri per un tour giornaliero e che fortunatamente sono stati avvistate dal diportista, trovandosi in una zona impossibile da vedere dalla terra

Dopo aver fatto salire a bordo i quattro giovani scioccati dall’incidente, i militari li hanno trasportati a terra negli uffici della Capitaneria di Porto che si trova sulla banchina di Marina Grande per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna gravi conseguenze fortunatamente per le due coppie di stranieri che al termine delle operazioni di rito potranno ripartire per Napoli a conclusione dello sfortunato tour giornaliero.

L’intera operazione è stata coordinata da terra dal comandante di Circomare Capri Tenente di vascello Emanuele Colombo e dalla Sala Operativa della Direzione Marittima di Napoli comandata dall’Ammiraglio Vella.