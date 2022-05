Covid in Campania: 2080 positivi e un morto, indice contagio all' 11.8%

Covid in Campania, il bollettino di oggi segnala altri 2.080 casi positivi su 17.540 test effettuati. E un morto. Quanto ai posti letto su base regionale, ce ne sono 585 in terapia intensiva di cui 30 occupati; quelli di degenza ordinaria sono invece 3.160, di cui 468 occupati.

Dunque l'indice di contagio è dell'11.8% in calo rispetto a ieri che era del 13,15%. Si registra un solo decesso. Per quanto riguarda i posti letto quelli di terapia intensiva disponibili sono 585 mentre quelli occupati sono 30, tre in meno rispetto a ieri. I posti di degenza (tra offerta pubblica e privata) sono 3610, quelli occupati 468, in calo a fronte dei 502 di ieri.