Covid, bollettino oggi: 17.744 casi e 34 morti, tasso di positività all'11%

Covid, il bollettino di oggi: sono 17.744 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 23.976 di ieri, per un totale di 17.247.552 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 34, contro gli 91 di ieri, per un totale di 165.952 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 160.995, contro i 231.931 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale all'11 per cento dal 10,3 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 850.596, 6.273 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 292, nove in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 24.528, per un totale di 16.231.004 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (2.276), Campania (2.080) e Lazio (1.716).

Covid: i contagi calano ancora ma si registra il decesso di un uomo di 82 anni