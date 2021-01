Capri, la Funicolare assume 8 autisti ​per il servizio sostitutivo su gomma

Benchè in tempo di covid e di lockdown la Sippic Funicolare di Capri ha comunicato che ha implementato il servizio sostitutivo della Funicolare, per evitare attese ai parcheggi ed agli stazionamenti, ed ha assunto 8 propri autisti di cui 7 tutti capresi con contratto a tempo determinato. E’ stata accolta con favore la notizia diffusa da una nota rivolta agli utenti ed alla cittadinanza firmata dal direttore di esercizio della Sippic Funicolare di Capri Ing. Pasquale Santoro. “L’assunzione degli autisti è mirato, come scritto nel documento, ad implementare il servizio sostitutivo su gomma sino alla riapertura della rossa funicolare, chiusa per i lavori di ordinaria manutenzione annuale, che si spera segnerà l’inizio di una nuova e migliore stagione turistica rispetto a quella del 2020”.

