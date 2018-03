Capri, mareggiata alla Canzone del mare: «Non apriremo a Pasqua per la prima volta»

Mercoledì 21 Marzo 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 17:18

CAPRI - Forte mareggiata oggi a Capri con danni alle strutture balneari di Marina Piccola. La furia del mare, spinta delle violenti raffiche di scirocco, ha invaso la "Canzone del Mare", lo stabilimento balneare dei vip, danneggiando pergolati esterni, coperture e apparecchiature. L'acqua ha raggiunto anche la sala ristorante e la piscina. Ilaria Iacono, della famiglia proprietaria dello stabilimento, ha annunciato con dispiacere: «Per la prima volta a Pasqua non potremo riaprire l'attività. Ci vorranno alcune settimane per rimettere in sesto la struttura dopo i danni di ieri sera e stamattina».