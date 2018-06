Capri, perquisizioni a tappeto per tecnici e professionisti dopo il sequestro sulla Grotta Azzurra

Sono in corso da questa mattina a Capri perquisizioni negli studi professionali e nelle abitazioni di tecnici e direttori dei lavori, coinvolti nell'inchiesta che aveva portato la scorsa settimana al sequestro di uno stabilimento balneare ad Anacapri. Si tratta di un'operazione congiunta di Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.



I militari hanno acquisito alcuni documenti all'ufficio tecnico del Comune di Anacapri relativi alla pratica e nello stesso tempo hanno effettuato perquisizioni nelle proprietà di professionisti e progettisti incaricati della direzione dei lavori. La vicenda riguarda il sequestro dello stabilimento balneare sulla Grotta Azzurra per il quale risultano 17 indagati.



Nell'inchiesta sono coinvolti anche due ex funzionari della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed artistici di Napoli. Le pratiche riguardano autorizzazioni del 2014. Le ipotesi di reato sono falsità ideologica, abuso d'ufficio, violazioni urbanistiche e violazioni al codice della navigazione.

Giovedì 14 Giugno 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 12:43

