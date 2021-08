Capri, rissa davanti al Grand Hotel: sei giovani denunciati, verso il Daspo urbano

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Capri i sei partecipanti alla rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato all'esterno del Grand Hotel Quisisana. Le persone coinvolte nell'episodio - di età compresa tra i 40 e i 26 anni, incensurati, campani, professionisti e studenti - saranno proposte anche per il daspo urbano.

La rissa era esplosa in strada, in seguito a un diverbio in un locale notturno. I partecipanti erano entrati nella terrazza bar del Quisisana, afferrando alcune sedie dell'albergo per lanciarsele contro. Le guardie giurate in servizio all'ingresso della struttura hanno chiamato i carabinieri.