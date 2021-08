Controlli a Capri, multati baristi e commercianti: sequestrati pesce, carne e latticini

Nel mese di agosto gli agenti del commissariato di Capri, nell’ambito dei servizi finalizzati garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti presenti sull’isola e all'applicazione delle norme anti Covid-19, hanno effettuato controlli a 31 esercizi commerciali sanzionando il titolare di un’attività commerciale in via Li Campi poiché sorpreso a vendere bevande alcoliche dopo le ore 22 in violazione dell'ordinanza regionale e il titolare di un bar ad Anacapri perché consentiva l’assembramento di persone intente a consumare cibi e bevande all’interno e all’esterno dell’attività.

Inoltre, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1 sono state elevate 19 sanzioni amministrative di natura igienico-sanitaria a cinque esercizi commerciali per un totale di 3.000 euro disponendo una sospensione di attività, un fermo sanitario di attrezzatura per gelati, un sequestro penale di 2,6 kg di pesce, carne e latticini e un sequestro di 4 kg di pane.