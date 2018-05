Giovedì 31 Maggio 2018, 13:27 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Capri i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di manufatti abusivi in via Krupp. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale Ordinario di Napoli su richiesta della sezione Urbanistica e ambiente dalla Procura della Repubblica di Napoli, dispone il sequestro di opere realizzate all'interno di un immobile sito in via Krupp, tra cui due locali box in muratura e un ambiente adibito a palestra