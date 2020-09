Davanti al carcere di Poggioreale con un trolley pieno di cocaina: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Poggioreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne incensurato di origini tunisine, regolarmente sul territorio italiano.

È stato intercettato in via Nuova Poggioreale, nei pressi del carcere dove è stato poi tradotto. Trascinava un trolley al cui interno i militari hanno rinvenuto ben 980 grammi di cocaina, avvolti in quattro buste sottovuoto.

Finito in manette, è ora in cella.

