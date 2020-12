Carcere di Secondigliano, telefono cellulare sequestrato dalla polizia penitenziaria

Un telefono cellulare è stato sequestrato dalla polizia penitenziaria stamattina nel carcere di Secondigliano, a Napoli. Lo ha reso noto il Sappe.

Il cellulare era nascosto in alcuni sacchetti per alimenti, ed è stato trovato durante una perquisizioni nell' area esterna dei reparti detentivi. Il segretario nazionale del Sappe, Donato Capece definisce «ormai indifferibile» l' adozione di «interventi che mettano in grado la polizia penitenziaria di contrastare la miniaturizzazione degli apparecchi, sempre meno rilevabili con i normali strumenti di controllo» e chiede la schermatura del segnale negli istituti penitenziari.

