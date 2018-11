Napoli, nel carcere di Poggioreale ci sarà un centro prescrittore per le terapie dell’epatite C

Venerdì 16 Novembre 2018, 16:25

In Campania ci sarà il ventottesimo centro prescrittore per le terapie dell’epatite C: troverà posto nel carcere di Poggioreale e sarà a servizio non solo dei detenuti. Questo l’annuncio dato da Mario Forlenza, direttore generale Asl Napoli 1 centro, che ha introdotto «L’Epatologia nel terzo millennio», il corso di aggiornamento che si sta svolgendo al centro congressi Federico II in via Partenope. Organizzato dal Dipartimento di medicina interna - centro di Epatologia dell’Ospedale Evangelico Betania – il corso vede la partecipazione di specialisti di tutta Italia, ad accogliere i relatori il dottor Ernesto Claar, responsabile dell’evento e presidente dell’Aigo Campania, l’associazione italiana gastroenterologi ospedalieri.Nella giornata inaugurale l’annuncio del direttore Folrenza, alla presenza in sala anche di Ugo Trama, responsabile in Regione Campania della Uod «Politica del farmaco e dispositivi». «Stiamo lavorando per avere un ulteriore centro prescrittore in Campania per i farmaci per l’epatite C - spiega - D’altronde l’epatite C è una patologia molto diffusa tra la popolazione carceraria e in generale in Campania, la stiamo monitorando e metteremo a disposizione anche nostre risorse economiche, se necessario».All’esterno della sede del corso, test salivari per individuare i casi di epatite C ancora non diagnosticati. Due giorni di controlli destinati alla popolazione sul lungomare di via Caracciolo, promossi dall’Aigo Campania (associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri) in collaborazione con l’Asl Napoli 1 Centro e l’associazione dei pazienti EpaC.«Abbiamo avuto un incremento della risoluzione della patologia epatica da virus C grazie ai 4 centri aziendali e ai nuovi trattamenti antivirali - aggiunge Rosa Ruggiero coordinatore organizzativo rete epatologia Asl Na 1 centro - La risoluzione dei casi ha raggiunto un totale del 97 per cento ed è un dato estremamente positivo.La Campania, grazie ad una perfetta organizzazione nata dalla collaborazione tra clinici ed istituzioni, è la regione italiana con la più alta percentuale di trattamenti dell’infezione da HCV per numero di abitanti: 0,35% (dati elaborati grazie al supporto e alla collaborazione del dottor Ugo Trama, responsabile in Regione Campania della Uod Politica del farmaco e dispositivi, e del dottor Crescenzo Ilardi, referente statistico in sanità della Direzione generale Regione Campania) seconda la Puglia (allo 0,32%) terza la Lombardia (con lo 0,29%). Più trattamenti si traduce in meno casi di cirrosi epatica, meno epatocarcinoma e in ultima analisi un numero significativo di decessi evitabili.Restando alla Campania, il numero di soggetti affetti da HCV avviati alle cure fino allo scorso 11 ottobre è 20.194, con la percentuale di successo fissata al 98.2%.«Il dato è ancor più entusiasmante – spiega il dottor Ernesto Claar – se consideriamo che si riferisce ai pazienti con malattia di fegato avanzata e ad anziani (70-79 anni) che, fino a ieri, hanno avuto la priorità. I soggetti con età inferiore a 40 anni trattati in Campania sono meno di mille ed è su questi che deve concentrarsi l’impegno dei prossimi mesi al fine di intercettare il sommerso e prevenire la diffusione dell’infezione. Continuare a garantire un adeguato accesso alle cure si traduce in una riduzione della migrazione sanitaria verso altre regioni. Anche per l’epatite B siamo in grado di controllare l’infezione e la progressione della malattia in percentuali vicine al 100%, ma rimane il problema dell’immigrazione da Paesi in cui il vaccino per i nuovi nati non è obbligatorio, come invece è per l’Italia dal 1991».«La Campania – spiega il dottor Ernesto Claar, presidente di Aigo Campania e coordinatore del corso di aggiornamento – è purtroppo la regione in cui si registra la maggiore percentuale di bambini sovrappeso e obesi. La prolungata presenza di grasso nel fegato può indurre gravi conseguenze, tante che nel giro di pochi anni il 20% dei soggetti con steatosi è destinato a sviluppare una vera e propria epatite ‘da grasso’ che può progredire (fino al 18% dei casi) allo stadio di cirrosi epatica».Si stima infatti che solo in Campania ci siano circa 1.700 soggetti, per lo più donne, affetti da colangite biliare primitiva e solo il 60% risponde alle terapie tradizionali. Nonostante ciò, fino ad oggi solo pochi pazienti sono giunti ai centri di riferimento per fruire delle eventuali cure con i farmaci di ultima generazione. «Di qui – conclude il coordinatore del corso L’epatologia nel terzo millennio – l’esigenza di una campagna di sensibilizzazione ed un messaggio di tranquillità alla nostra popolazione, che non dovrà mai più ricorrere alla migrazione sanitaria».