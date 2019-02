Domenica 3 Febbraio 2019, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 17:23

Decine di vaschette contenenti cibo proveniente dal Cardarelli restano quotidianamente abbandonate nei giardinetti antistanti l'ospedale. «Uno spreco di cibo inaccettabile frutto della mancanza di coordinamento delle azioni a sostegno dei senza fissa dimora che vivono nell’area tra degrado, sporcizia, e colonie di ratti. Una situazione che, di fatto, rende impraticabili i giardini creando enormi disagi anche ai passeggeri in attesa dei bus del locale stazionamento». Lo hanno denunciato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.«Per evitare il protrarsi di questi inutili sprechi – hanno proseguito Borrelli e Gaudini – abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di coordinare tutti gli interventi delle associazioni, dei privati e degli ospedali affinchè sia limitato lo sperpero di risorse che, meglio gestite, potrebbero accontentare un maggior numero di aventi bisogno. Al tempo stesso chiediamo maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine per prevenire il fenomeno dilagante dei parcheggiatori abusivi, e una periodica bonifica da parte dell’Asia per evitare che il degrado prenda il sopravvento».