Da diverse ore i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando le città di Cardito e Caivano nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio.

I militari della compagnia di Casoria sono dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo. In particolare sono 10 le persone già sanzionate per la normativa covid.



In atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga.