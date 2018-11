Martedì 13 Novembre 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 12:05

Arrivato in condizioni disperate al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande, con un infarto intestinale in corso, i medici hanno deciso l'immediato intervento. Carmelo Zappulla è stato operato e poi trasferito in terapia intensiva dove si trova tuttora in stato di coma farmacologico. I sanitari della struttura sanitaria domiziana, dove il popolare cantante orginario della Sicilia vive da molti anni, non hanno sciolto la prognosi. Il decorso post operatorio è monitorato con particolare attenzione. Se non si fosse operato subito, racconta la dirigenza della clinica, molto probabilmente il paziente non avebbe superato la crisi iniziale.