Casalnuovo, tenta l'estorsione a imprenditore edile che dà l'allarme: arrestato 38enne

A Casalnuovo i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso Giovanni Sandomenico, 38enne di Volla già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si era recato a Casalnuovo presso un cantiere edile di un imprenditore casertano. Pretendeva di parlare con l’imprenditore con l’evidente scopo estorsivo.

La vittima, però, ha avuto il coraggio di denunciare immediatamente quanto fosse avvenuto ai Carabinieri.

I militari di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale tenenza hanno organizzato un servizio ad hoc presso il cantiere e così hanno bloccato ed arrestato il 38enne che voleva 20mila euro.

Perquisito, è stato trovato in possesso della somma contante di più di 4mila euro ed ora sono in corso indagini per ricostruire la “storia” di quel denaro che è stato sequestrato.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Secondigliano a disposizione dell’autorità giudiziaria.