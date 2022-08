Casamicciola, turisti non registrati in struttura ricettiva: arriva la polizia

Ischia, proseguono i controllil nelle strutture ricettive e scatta un servizio straordinario nelle strade della movida. Identificate 333 persone, controllati 150 veicoli, di cui 6 sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 22 violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, circolazione di veicolo nonostante il divieto di sbarco ai residenti in Campania, mancato utilizzo della cintura di sicurezza, utilizzo di telefono cellulare durante la guida e ritirate 2 patenti di guida per sorpasso non consentito.

Non solo. I poliziotti hanno eseguito un controllo amministrativo presso una struttura ricettiva di corso Vittorio Emanuele a Casamicciola, Terme dove hanno accertato che la proprietaria non aveva registrato otto ospiti: denunciata per omessa comunicazione degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza.