Case vacanze irregolari e lavori abusivi e in zone vincolate ai Quartieri Spagnoli

Vico Tre Regine e vico Lungo Teatro Nuovo ai Quartieri Spagnoli. Denunciati i titolari di due esercizi commerciali: il primo aveva effettuato opere edili in un’area di interesse archeologico e il secondo per aver invaso fondi destinati a uso pubblico. A seguito dei controlli della polizia in una casa vacanze anche qui il titolare è stato denunciato per omessa comunicazione dei dati anagrafici degli ospiti della struttura.

Anche in un’abitazione privata in via Speranzella, interessata da lavori di ristrutturazione, il proprietario è stato denunciato poiché stava effettuando opere edili in un’area di interesse archeologico; mentre l'inquilino di un altro appartamento stava effettuando opere edili in un vano risultato completamente abusivo, che è stato sequestrato, e anche denunciato per aver realizzato, in un’altra area di pertinenza, un soppalco in contrasto con la normativa per le misure minime consentite per l’abitabilità.