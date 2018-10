«In merito ai due casi di infezione da Vibrio Cholerae registrati a Napoli, le condizioni dei due pazienti, ricoverati presso l'ospedale Cotugno, sono in netto e progressivo miglioramento. Sui campioni prelevati sui due pazienti e inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la richiesta di conferma di sierotipizzazione del ceppo è stata confermata la presenza di un ceppo di colera di tipo epidemico». Lo rende noto Antonio Giordano, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, cui appartiene l'ospedale Cotugno. I due pazienti, madre e figlio, risiedono in provincia di Caserta ma sono nati in Bangladesh ed erano appena rientrati da un viaggio nel loro paese. «Dai test effettuati sui familiari e sui contatti del caso indice, invece, al momento, tutti i campioni sono risultati negativi sia all'esame molecolare che all'esame colturale e, pertanto, possiamo affermare che, ad oggi, non sono stati registrati altri casi di Colera in Campania. Ovviamente, i restanti componenti del nucleo familiare, che sono stati a rischio di contagio, restano, in via precauzionale, ricoverati in isolamento e costantemente monitorati», sottolinea Giordano.

Venerdì 5 Ottobre 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 16:18

