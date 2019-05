Cede muro di contenimento, operaio travolto e ucciso a Casoria

Giovedì 9 Maggio 2019, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 16:18

La strage infinita delle morti sul lavoro. Poco fa a Casoria in via Stromboli, è deceduto un operaio che stava lavorando nei pressi di un muro di contenimento, nel cantiere dove in corso di realizzazione un deposito-capannone. Per motivi in corso di accertamento il muro ha ceduto travolgendo il povero operaio, che è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria diretta dal capitano Francesco Filippo che hanno avviato le indagini.