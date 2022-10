Castellammare di Stabia, 57enne ruba cialde del caffè: arrestato

A Castellammare di Stabia un 57enne è stato arrestato per furto aggravato. In via Pascoli è stato bloccato davanti a un'auto in sosta: aveva ancora tra le mani una scatola, una di quelle del caffè, con 150 cialde all'interno. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso del cacciavite, probabilmente utilizzato per lo scasso.