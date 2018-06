Castellammare, foto alla scheda elettorale: due denunciati

Domenica 10 Giugno 2018, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 17:19

Castellammare. Seggi elettorali blindati in tutti i quartieri stabiesi, a poche ore dall'apertura delle urne per le operazioni di voto questa mattina due persone sorprese a scattare una foto alla scheda elettorale. Al rione San Marco il presidente di seggio ha allertato la polizia segnalando l'anomalia. A far scattare l'allarme per il presidente del seggio elettorale di via Cicerone al rione San Marco il "clic" emesso dallo scatto della foto. Le due persone, padre e figlia, sono state portate in commissariato e denunciate a piede libero mentre i loro smartphone sono stati sequestrati. Le loro schede, con la preferenza espressa, sono state annullate mentre le indagini sono in corso.