Castellammare, la porta della Circum non si chiude: domenica infernale per i turisti

Disagi per gli utenti della linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana si sono registrati oggi a Castellammare quando un convoglio è stato fermato a causa, come spiegano dall'Eav, della mancata chiusura di una porta di una carrozza di coda.

Le cause della mancata chiusura su un treno nuovo sono ancora da accertare ma non si escluda che la porta possa essere stata forzata. Il treno è partito da Napoli alle 8,18. Dopo circa mezz'ora è giunto a Castellammare e in stazione il personale ha notato il guasto. Gli utenti sono fatti scendere in attesa del successivo treno diretto a Sorrento ma che era già affollato di pendolari e turisti. Un guasto che ha causato anche la soppressione di una corsa da Sorrento a Napoli. Inevitabile, spiegano ancora dall'Eav, perché era lo stesso convoglio che però è stato portato in officina.