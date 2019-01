Mercoledì 23 Gennaio 2019, 23:22 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neonato abbandonato in ospedale dopo il parto. E’ successo nel reparto di neonatologia del San Leonardo di Castellammare, dove una donna senza lasciare le sue generalità ha partorito un maschietto di tre chili e poi è scomparsa. La madre, che dovrebbe avere origini straniere, non è più tornata in reparto e solo questo mattina i medici del reparto guidato dal primario Roberto Cinelli hanno deciso di allertare le autorità competenti. Intanto è già partita la gara di solidarietà tra le mamme per fornire al piccolo vestiario e prodotti di prima necessità. La notizia è trapelata proprio grazie al tam tam tra neo mamme che hanno partecipato ai corsi pre parto organizzati dal consultorio di Via Cosenza. La richiesta di una di loro di prodotti per un neonato abbandonato al nido di Castellammare ha fatto partire la lunga catena di solidarietà ma anche di preoccupazione per il maschietto che sta bene in salute e aspetta ora solo di conoscere il suo destino.