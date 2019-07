Castellammare. Rapina gelateria, ma dimentica i soldi: arrestato, era armato

Pregiudicato, residente al Centro Antico, Vollono è stato intercettato nel cuore della notte in via Bonito, la strada della movida stabiese. Le urla della cassiera della gelateria «Mago del gelo» avevano attirato l'attenzione dei finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia che, agli ordini del capitano Salvatore Della Corte, erano in perlustrazione della zona.



Due finanzieri hanno subito ingaggiato la folle corsa con Vollono, che era incappucciato e aveva sotto al braccio il registratore di cassa. Da via Bonito a Padiglione del Gesù, il 26enne si è arreso solo in via San Bartolomeo, dove è inciampato ed è caduto rovinosamente a terra, quando ormai aveva i finanzieri alle calcagna. A quel punto, la scoperta: il registratore di cassa era privo del cassetto con i soldi e il giovane aveva un coltello a serramanico in tasca, appena utilizzato per minacciare la cassiera.



Dopo le cure in ospedale, su disposizione del pm di turno alla Procura di Torre Annunziata, Vollono è stato arrestato e trasferito in una cella del carcere di Poggioreale. Il gip ha convalidato il suo arresto per rapina a mano armata.

Venerdì 19 Luglio 2019, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castellammare. Armato di coltello, rapina gelateria, ma dimentica i soldi e cade durante la fuga. Alla fine, Benito Vollono, 26enne di Castellammare, è finito di nuovo in carcere, pochi giorni dopo il suo ritorno in libertà.