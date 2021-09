Un catetere in villa comunale, l'ira del sindaco di Calvizzano: «Siete dei delinquenti»

Un catetere in bella mostra nella villa comunale di Calvizzano. Il ritrovamento, avvenuto ieri, ha spinto il sindaco della città, Giacomo Pirozzi, a lanciare strali contro "gli incivili che deturpano e inquinano le strade".

«Mi rivolgo agli incivili che inquinano le nostre strade e gli spazi pubblici, trasformandole in discarica - tuona il primo cittadino - È una vergogna. Io mi chiedo con quale coraggio si possa lasciare una sacca piena di urina in un luogo frequentato dai bambini e dalle loro famiglie. È facile prendersela con il sindaco sui social. È facile criticare - aggiunge Pirozzi - Non abbiamo molto personale. Chi c’è fa un lavoro immane per garantire un paese pulito. Siete dei delinquenti. Sì, delinquenti perché chi inquina l’ambiente non può essere considerato diversamente. Segnalerò il caso alle forze dell'ordine».