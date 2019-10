Napoli, dramma sfiorato al Centro Direzionale: giovane minaccia il suicidio da 15 metri, salvato dai poliziotti

Domenica 20 Ottobre 2019, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 14:10

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti al Centro Direzionale per una persona che minacciava di suicidarsi.I poliziotti hanno subito notato un giovane in bilico su un muro alto circa 15 metri, e hanno iniziato a parlare con lui finché, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in sicurezza.