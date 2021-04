«Un centro vaccinale anche per Marano», il sindaco Visconti scrive a De Luca e ai vertici dell'Asl

Un centro vaccinale nel comune di Marano. E' la richiesta che il sindaco Rodolfo Visconti ha inoltrato al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e ai vertici dell'Asl Napoli 2 nord. Il primo cittadino di Marano, che nei mesi scorsi aveva individuato come sede del possibile hub il palazzetto dello sport di via Musella, si è fatto portavoce delle lamentele di migliaia di residenti, costretti a recarsi nel centro vaccinale di Quarto o in altri hub dell'hinterland. Anziani costretti a lunghe attese. Marano, con i suoi 60 mila abitanti, è tra le poche grandi realtà territoriali della provincia a non disporre di una propria struttura.

Visconti, nella missiva inoltrata ai vertici regionali e dell'Asl, fa dunque riferimento alla necessità che sia attivato un ulteriore punto per il distretto sanitario 38 - che ha giurisdizione sui comuni di Quarto e Marano - poiché quello Quarto non sarebbe sufficiente a garantire una vaccinazione di massa entro l'anno in corso. Il sindaco rileva inoltre la disparità di trattamento con il comune di Pozzuoli (80 mila abitanti), sul cui territorio - secondo quanto dichiarato dal primo cittadino flegreo Figliolia - aprirà a breve i battenti un secondo centro vaccinale.