Lunedì 27 Agosto 2018, 18:37

Una «taglia di 500 euro» a chi «fornirà prove atte ad individuare i responsabili» con la dovuta garanzia che «il nome del "collaboratore" non verrà reso noto». È quanto promesso dal rieletto sindaco di Forio d'Ischia, Francesco Del Deo, dopo l'ennesimo scempio sulla chiesa del Soccorso (XIV secolo), avvenuto nello scorso weekend, vandalizzata con murales e disegni. Un «far west» che il sindaco ha deciso di controbattere con gli stessi sistemi che adottavano gli sceriffi: le taglie. «La chiesa del Soccorso è spesso presa di mira da veri e propri vandali di ogni età che la imbrattano con murales e disegni - commenta il primo cittadino in una nota - e ciò che è avvenuto nei giorni scorsi è, decisamente, da condannare».«Troppo spesso vi è un velo di omertà che "'protegge" chi compie tali atti illegali e non permette di giungere in tempi rapidi alla individuazione dei responsabili» incalza il sindaco che ha quindi deciso di procedere «all'istallazione di un sistema di videosorveglianza» con i fondi del Patto per la sicurezzà del ministero dell'Interno. Telecamere a parte Del Deo invita i cittadini a diventare «custodi e guardiani» del territorio «rispettando le regole» ma anche «denunciando chi lo deturpa» magari con «lo smartphone». E a questi che si rivolge lanciando una «iniziativa del tutto personale» consegnando una «taglia di 500 euro» a chi «fornirà prove atte ad individuare i responsabili di tali scempi, ivi compresi l'abbandono di rifiuti ingombranti sul territorio foriano».