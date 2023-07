Napoli: ciclista in prognosi riservata, schianto contro un paletto ai Quartieri spagnoli

Un 23enne napoletano è in prognosi riservata dopo lo schianto contro un paletto mentre era a bordo della sua bici, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. La dinamica dell'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio del 14 luglio, è stata ricostruita dai poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale di Napoli che hanno accertato la velocità elevata a cui procedeva il ciclista e l'assenza del coinvolgimento di altri veicoli o persone.

Il ragazzo, che dopo aver perso il controllo della bici elettrica si è scontrato contro un paletto in via Pasquale Scura, è ora ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Cto ed è il 33esimo episodio incidentale a Napoli che vede coinvolto un ciclista, secondo i dati raccolti dall'inizio dell'anno dalla sezione Infortunistica comandata da Antonio Muriano.

Nel 2022, a Napoli, gli incidenti a bordo di biciclette, soprattutto elettriche, sono stati in totale 63 con 57 feriti bisognosi di cure ospedaliere, mentre nel 2021 il totale degli incidenti è arrivato a 94 episodi con 82 feriti e 3 morti.

Sul totale dei dati, c'è una percentuale significativa di incidenti che non hanno visto coinvolti altri mezzi e che sono stati, in qualche modo, causati dal mancato rispetto delle regole da parte di chi è a bordo delle due ruote elettriche.

«La rilevazione di violazioni di norme del codice della strada da parte di chi guida bici elettriche è un fenomeno frequente, così come il mancato rispetto dei limiti di velocità dal momento che questi veicoli raggiungono velocità sostenute- ha dichiarato Antonio Muriano, comandante della sezione Infortunistica - dunque il nostro appello è quello di rispettare sempre le norme ed è una raccomandazione che stendidamo anche a chi utilizza il monopattino»