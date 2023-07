Ubriaco e senza patente, alla guida di un furgone investe e uccide un 15enne in bici sulle strisce: in coma l'amica che era con lui

Dramma vicino Milano. Due 15enni in bici, un ragazzo e una ragazza, che stavano attraversando sulle strisce, a Garbagnate, nel Milanese, sono stati travolti da un furgone, la scorsa notte. Il giovane è morto, la sua amica è grave in ospedale.

Morte di Flavia Di Bonaventura, l'investitore condannato a 7 anni

Cristina Scozia, chi era la ciclista morta investita da una betoniera a Milano: personal trainer e madre di una bimba di 6 anni

L'autista, un 32enne romeno che si è poi fermato a prestare soccorso, era positivo all'alcoltest e senza patente: è stato arrestato per omicidio stradale. A testimoniare la violenza del tragico impatto anche il cofano e il parabrezza del furgone, andati completamente distrutti.

L'investimento è avvenuto alle 22.30 in via Kennedy a Garbagnate dove il 118 è intervenuto con due ambulanze e un elicottero.

Più soldi e uomini alle Forze dell’Ordine per aumentare i controlli e, col nuovo Codice della Strada, ritiro della patente definitivo per chi uccide guidando drogato o ubriaco.

Una preghiera per i ragazzi, un fortissimo abbraccio alle famiglie, tanta tanta rabbia per il dolore… pic.twitter.com/bsm9E60eMa — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 18, 2023

RABBIA DI SALVINI

«Più soldi e uomini alle Forze dell'Ordine per aumentare i controlli e, col nuovo Codice della Strada, ritiro della patente definitivo per chi uccide guidando drogato o ubriaco. Una preghiera per i ragazzi, un fortissimo abbraccio alle famiglie, tanta tanta rabbia per il dolore causato da questo delinquente». Lo scrive sui social il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando l'incidente nel milanese.