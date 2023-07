Serino: auto travolge bici, ferito ciclista 50enne

Un ciclista è stato travolto da un'auto mentre percorreva le strade di Serino. L'incidente si è verificato in via Lenze. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Il ciclista, un 50enne di Avellino, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Per lui ferite lievi, escoriazioni e contusioni in varie parti del corpo. Sul luogo dell'investimento sono intervenuti per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica e i sanitari del 118. I militari dell'Arma stanno lavorando per avere un quadro dettagliato dell'accaduto.