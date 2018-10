Cimiteri off limits dal primo novembre: il Comune precetta i lavoratori, è caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 22:58

«Uso distorto della prerogativa sindacale dell’assemblea», con «massimo disagio per l’utenza». In altre parole: in quei giorni è prevista una enorme concentrazione di cittadini nei cimiteri e quel periodo è troppo delicato perché i dipendenti si fermino. Con questa motivazione il Comune di Napoli ha invocato l’annullamento delle assemblee indette dai sindacati CSA RAl e CISL FP per i lavoratori del settore cimiteriale per i giorni dall’1 al 4 novembre, spostandole al 5 novembre. Una decisione che però non è stata accolta dai sindacati, che sono disposti alla revoca ma solo a patto che si raggiunga un accordo durante l’incontro con l’Amministrazione comunale il 31 ottobre. In caso contrario, incroceranno le braccia: durante i giorni dell’assemblea si limiteranno soltanto all’apertura e alla chiusura dei cancelli.