Domenica 28 Ottobre 2018, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controllando un agriturismo di Brusciano, i carabinieri forestali della stazione di Roccarainola hanno rinvenuto 10 cinghiali per cui il proprietario dell'attività non ha esibito la documentazione che ne provasse la provenienza. Gli animali sono stati sequestrati, il titolare denunciato per aver violato le norme per la protezione della fauna omeoterma.