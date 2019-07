Circumvesuviana nel caos, ennesimo guasto a Pozzano: risse per risalire sul treno

Lunedì 8 Luglio 2019, 17:39

CASTELLAMMARE - Ennesima giornata di passione sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Il treno delle 8.11 da Porta Nolana, partito con circa 15 minuti di ritardo, è andato in avaria nella galleria di Pozzano, tra Castellammare e Vico Equense: un copione andato in scena già altre due volte nelle ultime settimane. Grazie all'impegno di macchinista e capotreno, il convoglio è riuscito a fare retromarcia e a raggiungere la stazione di Castellammare. Qui i passeggeri hanno dovuto attendere altri 45 minuti prima che arrivasse un nuovo treno diretto a Sorrento. Comprensibile il caos: risse per accaparrarsi un posto sul mezzo, già stracolmo di turisti, malore per una ragazza, pendolari costretti a prendere il taxi per raggiungere le sedi di lavoro in penisola sorrentina.