QUARTO. Circumflegrea interrotta per oltre quattro ore questa mattina sulla tratta da Pianura a Quarto per un albero che si è abbattutto sulla linea aerea nella zona dei Pisani. Per questo motivo i treni in partenza da Montesanto terminavano la loro corsa a Pianura e quelli da Licola a Quarto, con un bus sostitutivo nel tratto interrotto. Sul posto è intervenuta una squadra di operai dell'Eav che ha dovuto rimuovere l'albero e riportare il tutto alla normalità solo intorno alle ore 10,30 di questa mattina. Problemi anche sulla linea Cumana dove solo grazie al tempestivo intervento degli operai si è evitato che la linea potesse essere interrotta nella zona dei Cappuccini a Pozzuoli per alcuni pannelli pericolanti.

