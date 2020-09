Cocaina nel pacchetto di sigarette , arrestato pusher a Pozzuoli

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Armando Loffredo, 53enne già noto alle forze dell'ordine.

Durante un servizio in abiti civili, i militari hanno notato Loffredo in atteggiamento sospetto: era nei pressi della sua abitazione e percorreva sempre lo stesso tratto di strada. Incuriositi dal suo comportamento – verosimilmente legato allo spaccio di droga – i militari sono intervenuti per controllarlo. Notata la pattuglia il 53enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato.

In un pacchetto di sigarette, lanciato durante la fuga, i militari hanno rinvenuto 7 grammi di cocaina. Poco lontano dalla sua “postazione” i carabinieri hanno rinvenuto due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e un coltello intriso di sostanza poco prima tagliata.

Controllata anche una baracca prospiciente all’abitazione di Loffredo: nella grondaia trovata una pistola a salve priva del tappo rosso e un passamontagna. Arrestato, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio.

