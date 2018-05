Martedì 8 Maggio 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano studiato ogni dettaglio, ogni minimo particolare: ma - questa volta - agli uomini della banda del buco è andata male. Sono rimasti a bocca asciutta i banditi: e così, dopo essere riusciti a sbucare dal sottosuolo all'interno degli uffici - che in quel momento erano chiusi - di «Che Banca» nella centralissima via Vittorio Emanuele, all'angolo con via Santa Brigida, alla fine hanno dovuto fare dietrofront dopo essersi accorti che la cassaforte non conteneva nemmeno una banconota.Una scena al limite del grottesco, ripresa per intero dalle telecamere di videosorveglianza interna collegate con la Questura. L'episodio si è verificato alle quattro di oggi pomeriggio. Al primo allarme sul posto sono arrivate le Volanti della polizia, ma i ladri erano già fuggiti da dove erano arrivati. Il colpo è sicuramente opera di professionisti: il gruppo di quattro persone incappucciate conosce bene la zona dei condotti fognari del centro cittadino.