Ercolano, uno studente inaugura la nuova tenenza dei carabinieri

Dopo anni di attesa, è in funzione da oggi la nuova Tenenza dei Carabinieri ad Ercolano. Il nuovo comando, ceduto in comodato gratuito dal Comune, sorge lì dove un tempo c'era il complesso dell'ex clinica Cataldo alla prima traversa di via IV Novembre ed è molto più ampio e fruibile del precedente, oltre ad essere facilmente raggiungibile dalla popolazione.

A varcare gli uffici oggi è stato uno studente universitario che ha presentato denuncia per aver smarrito il portafogli. L'apertura della nuova sede della Tenenza rappresenta, rilevano rappresentanti delle istituzioni, un traguardo importante per una città che dopo anni di lotte tra clan di camorra rivali ha voluto dire basta riscattandosi dal racket. Proprio tra via IV Novembre e corso Resina sono avvenuti agguati, episodi riconducibili a faide di camorra.«Ô un giorno bellissimo per Ercolano e per tutti i suoi cittadini. L'entrata in funzione della nuova Tenenza dimostra che l'onestà e il rispetto delle regole pagano: per quattro anni abbiamo lavorato ogni giorno senza sosta per questo risultato» commenta il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto «Insieme con i carabinieri, ora ci auguriamo di poter condividere presto la gioia di una ufficiale cerimonia di inaugurazione alla presenza dei cittadini. Lì dove c'era la camorra ora c'è lo Stato: è una vittoria per la nostra città».

