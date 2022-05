Concessioni balneari e nuove norme, un convegno per chiarire il futuro

Si è tenuto a Pozzuoli il convegno “Le concessioni demaniali marittime nel mercato europeo. Criteri di aggiudicazione nel mercato italiano. Quali prospettive?”, promosso dalla associazione SeaLaw. All'esame la direttiva ha scaturito una lunga serie di norme: disamina a cura dei magistrati Sergio Zeuli, consigliere di Stato, Giovanni Scotto di Carlo, del Tribunale di Napoli, sul sostanziale obbligo di adeguamento sancito della Corte di Giustizia europea e dalle più recenti sentenze 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria. Sono intervenuti anche l’eurodeputato Giosi Ferrandino e il deputato Raffaello Topo, spiegando che dopo tanti anni non si possono illudere gli operatori e che vi saranno per i concessionari storici, forme di tutela e compensazione, basati su criteri oggettivi. Dopo una serie di interventi tecnici, la parola è passata a Marcello Giocondo, presidente del sindacato Italiano balneari – Sib Campania, e l’avvocato Francesco Miraglia, presidente di Aguarcost. Conclusioni della presidente di SeaLaw, Imma Marra, avvocato cassazionista.

