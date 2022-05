Controlli a Frattaminore, quattro violazioni del codice della strada

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato l'ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore e in particolare nelle piazze San Maurizio e Atella e nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Turati e Giovanni XXIII.

Nel corso dell’attività sono state identificate 133 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllati 72 veicoli di cui uno sequestrato per mancata copertura assicurativa e contestate quattro violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, mancato fermo all’alt e velocità non commisurata; infine, sono state controllate quattro persone sottoposte agli arresti domiciliari.