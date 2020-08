Controlli anti-Covid a Napoli, sequestrata un'ascia Quartieri Spagnoli

Nel weekend di Ferragosto sono state identificate 203 persone dai carabinieri della compagnia di Napoli Centro nell'ambito dei controlli nelle strade del centro storico con l'obiettivo di garantire la sicurezza ai cittadini ed ai turisti che hanno deciso di visitare la città. I servizi sono stati disposti dal comando provinciale di Napoli. Trenta le contravvenzioni per violazione del codice della strada e tre i ciclomotori sequestrati.

Durante le operazioni i carabinieri hanno arrestato - in forza a un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli - Francesco Biancardi, 21enne. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. Due persone sono state denunciate per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. È stato denunciato il titolare di un'attività commerciale per non aver rispettato le norme sul lavoro per i dipendenti e per la sicurezza. Per lui sanzioni per un importo complessivo di 8.500 euro.

Tra le varie perquisizioni domiciliari è stata rinvenuta e sequestrata - in un abitazione dei Quartieri Spagnoli - un'ascia a doppia lama. Il proprietario è stato denunciato.

