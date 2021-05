Controlli anti-Covid a Sorrento, due multe per violazione del coprifuoco

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19, gli agenti del commissariato di Sorrento con gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania hanno effettuato controlli in via Califano, piazza Lauro e via degli Aranci a Sorrento e in viale dei Pini a Sant’Agnello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 233 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, sanzionandone due per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito senza valida motivazione; inoltre, sono stati controllati 121 veicoli, di cui quattro sottoposti a sequestro amministrativo e contestate otto violazioni del codice della strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancato utilizzo del casco protettivo, mancato uso della cintura di sicurezza e per l’utilizzo del cellulare durante la guida.