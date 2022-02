Controlli antidroga a Napoli, spacciava in sella al suo scooter a Porta Capuana: arrestato pusher 29enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, liberi dal servizio, nel transitare in via Carbonara hanno notato un uomo a bordo di un motociclo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona.

Gli agenti, con il supporto di una volante, hanno bloccato i due uomini rinvenendo indosso allo spacciatore 60 euro mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro contenente 0,23 grammi di eroina.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Pusher con il reddito di cittadinanza, 50 arresti: ​spaccio... LA DROGA Controlli antidroga a Napoli, spacciavano in un appartamento al Rione... L'ARRESTO Napoli, beccati a spacciare cocaina: arrestata una 41enne e...

C.M., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato altresì denunciato per guida senza patente perché mai conseguita, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente; infine, lo scooter è stato sequestrato.