Controlli a tappeto nel Napoletano: 67enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

I carabinieri della compagnia di Casoria – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade di Arzano e Casoria: 91 i veicoli controllati e 131 le persone identificate. Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato 6 veicoli ed effettuato contravvenzioni al codice della strada per un totale di quasi 12mila euro.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Napoli, va in giro per Chiaiacon droga e proiettili: preso 40enne IL CASO Ruba l'auto a due anziani: 39ennearrestato dai carabinieri nel...

I controlli hanno riguardato più aspetti. Sequestrato infatti - insieme a personale della polizia municipale locale - un centro estetico in via Livorno: nel locale lavori di ristrutturazione senza le previste autorizzazioni.

A Casoria, invece, i Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di napoli nord, un 67enne del posto. La sua ex convivente ha denunciato ai carabinieri di Casoria numerosi episodi di violenza che ha subìto dal 2016 ad oggi. In una circostanza la vittima ha subito un’aggressione dal 67enne talmente violenta da riportare lesioni in varie parti del corpo da dover ricorrere a cure mediche.



I militari hanno accertato quanto dichiarato dalla vittima e segnalato gli episodi all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare. L’arrestato è stato tradotto al carcere.