Ruba l'auto a due anziani: 39enne arrestato dai carabinieri nel Napoletano

I Carabinieri della Stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per furto aggravato Gioacchino Piscopo, 39enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine.

L’attenzione dei militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, era stata attirata poco prima da una coppia di anziani. Erano in via Giolitti e avevano appena subìto il furto della loro utilitaria parcheggiata in strada.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA La droga era nascosta nella lavatrice: 36enne arrestato nel... IL CASO Blitz a Monterusciello: i carabinieri arrestano per droga 42enne...

Il veicolo è stato rapidamente localizzato: alla guida proprio Piscopo che, vistosi braccato ha provato a fuggire a piedi. Bloccato e arrestato, il 39enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L’auto è stata restituita ai legittimi proprietari.