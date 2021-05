Blitz a Monterusciello: i carabinieri arrestano per droga 42enne incensurato

I carabinieri della stazione di Monteruscello hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 42enne incensurato di Pozzuoli. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 4 panetti di hashish del peso complessivo di 120 g, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. In casa anche €705 in contante ritenuto provento illecito.

La droga era nascosta in un mobile della cucina e in un'intercapedine all'esterno della finestra del bagno. Finito in manette, l'uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.